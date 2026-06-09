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Elektrėnų savivaldybėje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

2026 m. birželio 9 d. 09:33
Elektrėnų savivaldybėje pirmadienio vakarą automobilio vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį, pranešė policija.
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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 20.10 val. Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, Trakų ir Ežero gatvių sankryžoje, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas vyro (gim. 1958 m.), susidūrė su prieš eismą važiavusiu elektriniu paspirtuku, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2011 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis elektriniu paspirtuko vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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