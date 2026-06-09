Klaipėdos rajone kilo gaisras – sudegė 10 vištų, 15 arklių pavyko išsigelbėti

Ugnis persimetė ir į tvartą, bet ten buvusiems 15 arklių pavyko išsigelbėti – jie spėjo ištrūkti laukan.
Apie Poskų kaime matomas liepsnas ugniagesiams buvo pranešta 6.21 val.
Netrukus paaiškėjo, kad gaisras kilo ne Poškų, o gretimame Agluonėnų kaime.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Čia degė prie tvarto priblokuota 30 kvadratinių metrų ploto vištidė.
Atvykus ugniagesiams pastato stogas jau degė atvira liepsna. Ji persimetė ir į tvarto stogą.
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Per gaisrą sudegė 10 vištų. Tvarte buvę 15 arklių tokios lemties išvengė – jiems pavyko ištrūkti lauk.
Gaisras 7.22 val. buvo užgesintas. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
GaisrasKlaipėdos rajonasugnis
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