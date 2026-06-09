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Magistralėje A1 – masinė avarija: netoli Klaipėdos susidūrė 7 automobiliai

2026 m. birželio 9 d. 12:00
Lrytas.lt
Antradienį ryte automagistralėje A1 eismą surikdė netoli Klaipėdos įvykusi masinė avarija.
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Apie Dirvupių kaimo (Klaipėdos raj.) ribose susidūrusius šešis automobilius ugniagesiams buvo pranešta 7.43 val.
Pranešėjas nurodė, kad žmonės iš susidūrusių automobilių išlipo patys, tačiau nerimavo, nes iš vieno avariją patyrusio automobilio ėmė rūkti dūmai.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti du ugniagesių ekipažai. Jie pateko į eismo spūstis, todėl užtruko, kol pateko į nelaimės vietą.

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Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad magistralėje susidūrė septyni automobiliai.
Pirminiai duomenimis, niekas per šį eismo įvykį nenukentėjo. Prispaustų žmonių taip pat nebuvo.
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Ugniagesiai atjungė dviejų automobilių akumuliatorius, patraukė į šalikelę keturis automobilius, nurinko duženas nuo važiuojamosios dalies ir nuplovė ten išsiliejusius techninius skysčius.
Eismo įvykio aplinkybes nustatinėja policijos pareigūnai.
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