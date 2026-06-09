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Šiauliuose rastas jau irti pradėjęs vyro kūnas

2026 m. birželio 9 d. 09:56
Šiauliuose pirmadienį rastas vyro kūnas irimo stadijoje, informavo policija.
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Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 17.50 val. Šiauliuose, Statybininkų gatvėje, namuose, rastas vyro (gim. 1972 m.) lavonas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
ŠiauliaikūnasPolicija
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