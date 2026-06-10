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Avarija Šiaulių r.: apvirto kariuomenės sunkvežimis, nukentėjo 6 šauktiniai

2026 m. birželio 10 d. 07:43
Per avariją antradienį Šiaulių rajone apvirto kariuomenės sunkvežimis, nukentėjo 6 šauktiniai. Kariai gydomi ambulatoriškai.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko apie 10.47 val. Bridų kaime.
Lietuvos kariuomenei priklausantis karinis sunkvežimis, vairuojamas tarnybos metu uniformuoto blaivaus kario (gim. 1986 m.), užvažiavęs ant kelio kelkraščio, slydo į griovį bei vertėsi.
Įvykio metu nukentėjo Lietuvos kariuomenės kariai (šauktiniai) (gim. 2005 m.), (gim. 2006 m.), (gim. 2006 m.), (gim. 2003 m.), (gim. 2004 m.) ir (gim. 2003 m.).
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Suteikus medicinos pagalbą, kariai gydomi ambulatoriškai.
Avarijos aplinkybės tiria Karo policija.
Šiaulių rajonasavarijaLietuvos kariuomenė
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