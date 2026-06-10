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Kauno rajone nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis – sužeisti du žmonės

2026 m. birželio 10 d. 09:53
Į redakciją kreipėsi skaitytojas, kuris apie 7 val. ryto Kauno rajone, Piliuonos kaime, važiuodamas nuo Margininkų pusės pastebėjo nuo kelio nuvažiavusį ir ant stogo apvirtusį automobilį.
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gegužės 1 d. 05.01 val. Kauno rajone, Piliuonos kaime, blaivus vyras (gim. 1992 m.), pirminiais duomenimis, nesuvaldė automobilio „Toyota“, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė.
Per eismo įvykį nukentėjo vairuotojas ir keleivė (gim. 2000 m.) – abu jie dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Į įvykio vietą buvo atvykę ugniagesiai gelbėtojai, jie apžiūrėjo apvirtusį automobilį.
Kauno rajonasAutomobilisPolicija
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