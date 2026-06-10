Pranešimą apie eismo įvykį kelyje Nr. 182 Marijampolė-Liudvinavas-Krosna policija gavo 11 val 04 min.
Pareigūnams buvo pranešta, kad netoli Netičkampio kaimo susidūrė automobilis „Volkswagen Touran“ ir motociklas „Zog Shen“.
Per avariją nukentėjo motociklo vairuotojas (gim. 1956 m.). Sąmoningas sužalotasis buvo išvežtas į ligoninę.
Vilniuje susidūrė automobilis ir motociklas: nukentėjo motociklininkas
Automobilio vairuotojas (gim. 1977 m.), pirminiais duomenimis, nenukentėjo.
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
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Avarijos aplinkybes tiria ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėję pareigūnai.
Dėl avarijos eismas keliu Marijampolė-Liudvinavas-Krosna uždarytas eismas abiem kryptimis.
Marijampolės savivaldybėavarijamotociklas
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