Kauno policija prašo skubios pagalbos – dingo vyras

Vyras birželio 10 d. apie 9 val. 15 min. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Baltų pr., ir iki šiol negrįžo.
Vyro požymiai: trumpų rudų plaukų, mėlynų akių, smulkaus kūno sudėjimo, apie 182 cm ūgio. Vilkėjo juodą džemperį su gobtuvu, juodas sportines kelnes, avėjo juodus batus. Su savimi turėjo kuprinę ir juodos spalvos dviratį.
Gyventojus, mačiusius ar žinančius V. Jankaus buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, pareigūnai prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus el. paštu justina.lapene@policija.lt, telefonu +370 700 60 683 arba skubios pagalbos telefonu 112.