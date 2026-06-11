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Kėdainiuose – baisi tragedija: „Lifosoje“ rastas negyvas vyras

2026 m. birželio 11 d. 14:20
Eglė KUKTIENĖ
Ketvirtadienio rytas Kėdainių pramonės rajone prasidėjo sukrečiančia žinia.
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Bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo apie AB „Lifosa“ teritorijoje aptiktą vyrą su šautine žaizda.
Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes, tačiau pirminiais duomenimis asmuo iš gyvenimo pasitraukė pats.
Skubiosios pagalbos tarnybų sujudimas Informacija apie nelaimę Juodkiškio gatvėje esančioje gamyklos teritorijoje tarnybas pasiekė anksti ryte.

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Bendrojo pagalbos centro duomenimis, skambutis buvo užregistruotas 7 val. 29 min. Pranešėjas informavo, kad įmonės patalpose rastas kraujuojantis vyras, matyti šautinis sužalojimas galvos srityje.
Apie įvykį patvirtina ir policijos pareigūnai.
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„Šiandien 7.33 val. gautas pranešimas, kad Kėdainiuose, Juodkiškio g., įmonėje prieš save galimai pakėlė ranką vyras, gimęs 1981 metais“, – informavo policijos atstovai.
Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos medikų brigados ir policijos ekipažai, tačiau atvykus pagalbai, konstatuota vyro mirtis.
Reiškia užuojautą Tuo tarpu AB „Lifosa“ reiškia užuojautą darbuotojo artimiesiems ir kolegoms.
„Patvirtiname, kad šiandien bendrovėje mirė darbuotojas. Šiuo metu vietoje dirba skubios pagalbos tarnybos ir policijos pareigūnai, atliekami visi būtini tyrimo veiksmai nelaimės priežastims nustatyti.
Visa įmonės bendruomenė išgyvena didžiulį sukrėtimą. Šią sunkią akimirką reiškiame giliausią užuojautą gyvybės netekusio kolegos šeimai ir artimiesiems“, – teigiama įmonės komentare spaudai.
Įmonė informuoja, kad bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir teikia visą reikalingą informaciją, tačiau siekdami nepakenkti oficialiam tyrimui, detalesnių komentarų apie įvykio aplinkybes neteikia.
Pradėti tyrimai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai teigia, kad šiuo metu vyksta tyrimas.
„Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – pridūrė policijos komunikacijos specialistai.
Tyrimą pradėjo ir Valstybinė darbo inspekcija, tačiau detalesnės informacijos neteikia.
KėdainiaiLifosaMirtis
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