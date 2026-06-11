Vilniaus r. nesuvaldytas vertėsi „Toyota Yaris“ – vairuotojas išvežtas į ligoninę

Pranešimas apie nelaimę Sudervėje birželio 11 d. gautas apie 13 val. 48 min. Buvo pranešta, kad Vilniaus g., greta parduotuvės, apsivertė lengvasis automobilis.
Pasak pranešimo, automobilis dar trenkėsi į jūrinius konteinerius.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
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Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad apsivertė automobilis „Toyota Yaris“, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo. Tačiau automobilio vairuotojui prireikė medikų pagalbos.
Vyras išvežtas į ligoninę.
Pareigūnai teigia nežinantys ar vairuotojas buvo blaivus, nes nespėjo jo patikrinti. Ligoninėje turėtų būti paimta jo kraujo, kurį ištyrus ir paaiškės ar vyras vairavo blaivus.
Įvykis tiriamas.
avarijaSudervėVilniaus rajonas
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