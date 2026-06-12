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Dėl dujų nuotėkio Vilniaus restorane buvo evakuoti darbuotojai ir lankytojai

2026 m. birželio 12 d. 09:58
Lrytas.lt
Vilniuje ketvirtadienį dėl dujų nuotėkio restorano virtuvėje ugniagesiai iš įstaigos evakavo darbuotojus ir lankytojus.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, birželio 11 d. apie 10 val. 34 min. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Konstitucijos pr. esančiame 4-ių aukštų pastate jaučiamas dujų kvapas, pastato pirmame aukšte restoranas.
Atvykus ugniagesiams, pastate dujų kvapo nesijautė. Tačiau pastato pirmame aukšte esančio restorano virtuvėje, patikrinus su dujų analizatoriumi, vis dėlto buvo nustatyta didelė dujų koncentracija.
Ugniagesiai atjungė dujas, išvėdino patalpas.
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Iš restorano paraginti išeiti 6 darbuotojai ir 6 lankytojai.
Gelbėtojai budėjo iki atvyko dujų avarinės tarnybos darbuotojai. 
dujų nuotekisVilniusrestoranas
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