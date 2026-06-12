Kaune dėl gaisro naktį buvo evakuota 20 žmonių

Apie 2 val. 49 min. buvo gautas pranešimas, kad Draugystės gatvėje iš buto rūksta juodi dūmai, jaučiamas degėsių kvapas.
Atvykę ugniagesiai namo laiptinėje aptiko daug dūmų.
Iš 1 aukšte esančios ūkinės patalpos veržėsi dūmai, viduje degė sukrautos šiukšlės ir trys padangos.
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„Laiptinės patalpos buvo stipriai uždūmintos, iš butų, kur buvo didžiausia dūmų koncentracija, buvo evakuojami žmonės, kitų butų gyventojams rekomenduota atsidaryti langus“, – skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Per gaisrą išdegė 2 kvadratinių metrų dydžio ūkinė patalpa, apdegė medinės durys. Minėta patalpa anksčiau buvo skirta buitinių atliekų konteineriui.
Laiptinės patalpos buvo išvėdintos o žmonės grįžo į savo butus.
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