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Kaune susidūrė dviejų pareigūnių automobiliai – vienai policininkei prireikė medikų

2026 m. birželio 12 d. 08:24
Lrytas.lt
Kaune susidūrė dviejų policininkių automobiliai. Abi jos buvo ne tarnyboje. Vienai pareigūnei prireikė medikų pagalbos.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 11 d. apie 7 val. Kaune, Nuokalnės g. ir Utenos g. sankryžoje, nuosavas automobilis BMW X1, vairuojamas ne tarnybos metu blaivios Policijos departamento pareigūnės (gimusi 1988 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį nuosavą automobilį „Audi A5“, kurį vairavo ne tarnybos metu blaivi Kauno apskrities VPK pareigūnė (gim. 1988 m.).
Per eismo įvykį sužalota automobilio „Audi A5“ vairuotoja, kuri, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėta administracinė teisena.
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