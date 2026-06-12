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Pakruojyje pro balkoną iškrito 17-metis, Šalčininkuose pro buto langą – 2 metų berniukas

2026 m. birželio 12 d. 08:15
Lrytas.lt
Pakruojo ir Šalčininkų policijos pareigūnai tiria aplinkybes dviejų nelaimių, kuomet pro balkoną ir buto langą iškrito du nepilnamečiai. Abiems prireikė medikų pagalbos.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 11 d. apie 16 val. 15 min. Pakruojyje, Vilniaus g., namo kieme, rastas susižalojęs nepilnametis (gim. 2008 m.), kuris paguldytas į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, jaunuolis iškrito iš buto balkono.
Nelaimės aplinkybės tikslinamos.
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Taip pat birželio 11 d. apie 19 val. 30 min. Šalčininkuose, namo kieme, rastas berniukas (gim. 2024 m.), kuris, pirminiais duomenimis, iškrito pro buto langą.
Mažametis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Surinkta įvykio medžiaga.
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