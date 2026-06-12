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Šalčininkų r. automobilis rėžėsi į medį – vairuotoją iš metalo laužo krūvos vadavo ugniagesiai

2026 m. birželio 12 d. 13:58
Lrytas.lt
Visos Šalčininkų rajono gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų penktadienį gavus pranešimą apie į medį atsitrenkusį automobilį.
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Pranešimas apie avariją Gerviškų seniūnijoje, Didžiųjų Sėlų kaime birželio 12 d. gautas apie 11 val. 35 min. Buvo pranešta, kad pavažiavus apie 2 km Gerviškių link automobilis „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.
Pasak pranešimo, vairuotojas užspaustas ir be sąmonės.
Į įvykio vietą buvo nusiųstos visos Šalčininkų r. gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams vairuotojas iš tiesų buvo užspaustas metalo laužo krūva virtusiame automobilyje.
Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą, žmogų išlaisvino ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Paaiškėjo, kad 50-metis vyras patyrė daugybinių kuno sužalojimų, Jis nuvežtas į ligoninę Vilniuje.
Įvykis tiriamas.
avarijaŠalčininkų rajonasVolvo
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