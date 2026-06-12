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Tragedija Ukmergės r.: žuvo motoroleriu važiavęs vyras, nuo smūgio į stulpą net skilo šalmas (1)

2026 m. birželio 12 d. 08:50
Lrytas.lt
Penktadienio rytas Ukmergės rajone prasidėjo tragedija. Nesuvaldęs motorolerio ir atsitrenkęs į stulpą žuvo pusamžis vyras. Smūgis buvo toks stiprus, kad net skilo šalmas.
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Pranešimas apie nelaimę Siesikų seniūnijoje, Paobėlio kaime, birželio 12 d. gautas apie 6 val. 09 min. Liudininkas pranešė, kad griovyje šalia kelio rado gulintį vyrą, šalia guli motoroleris.
Pasak pranešimo, vyras nejuda, liudininkas mato skilusį šalmą, tačiau artyn neina ir nežino, ar nelaimėlis gyvas.
Atvykę medikai konstatavo vyriškio (gim. 1974 m.) mirtį.
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Pirminiais duomenimis, vyras nesuvaldė motorolerio ir kelio vingyje atsitrenkė į kelio ženklą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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