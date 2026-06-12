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Vievyje užsidegė antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga – viduje gali būti parafino

2026 m. birželio 12 d. 20:47
Lrytas.lt
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Penktadienį didelės ugniagesių pajėgos skubėjo į Vievį.
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18.16 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Elektrėnų savivaldybėje, Vievio mieste, Stoties gatvėje, atvira liepsna dega cisterna su parafinu.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Penktadienį didelės ugniagesių pajėgos skubėjo į Vievį.

Gaisras Vilniaus Salininkuose: trijų aukštų namas degė atvira liepsna

18.16 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Elektrėnų savivaldybėje, Vievio mieste, Stoties gatvėje, atvira liepsna dega cisterna su parafinu.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
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Gaisras kilo UAB „Malsena“ teritorijoje.
Iš pradžių ugniagesiams buvo pranešta, kad dega traukinio vagonas. Kiek vėliau buvo patikslinta, kad dega cisterna su parafinu.
Atskubėjus ugniagesiams paaiškėjo kad dega ne trakino cisterna, o antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos septynios autocisternos.
Ugniagesiai gesino gaisrą ir vandeniu aušino talpą.
Žmonės per šį incidentą nenukentėjo.
Ugniagesių pastangų dėka 21 val. 21 min. gaisras buvo užgesintas. 
Gaisro nustoliai tikslinami, jo priežastį turės nustatyti specialistai. 
VievisGaisrascisterna
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