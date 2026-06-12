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Vilniuje ir Ukmergėje rasti dviejų viešose vietose mirusių pusamžių vyrų kūnai

2026 m. birželio 12 d. 08:37
Lrytas.lt
Vilniaus ir Ukmergės policijos pareigūnai aiškinasi dviejų pusamžių vyriškių mirties aplinkybes. Abu kūnai rasti viešose vietose.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 11 d. apie 15 val. 30 min. Vilniuje, Šešuolių g., daugiabučio namo laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1973 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. 
Taip pat birželio 11 d. apie 18 val. Ukmergėje, Nuotekų g., viešoje vietoje, rastas mirusio vyro (gim. 1972 m.) kūnas.
Policija praneša, kad kūnas be išorinių smurto žymių.
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Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslias mirties priežastis.
mirė vyrasVilniusUkmergė
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