Aliarmas Kaune: gelbėtojams pranešta apie lifte dūstančius žmones

Birželio 12-ąją 21 val. 45 min. gautas pranešimas, kad P. Plechavičiaus g. esančio daugiabučio lifte užstrigo 6 žmonės, trūksta oro.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešimo, laužtuvu pavyko praverti lifto duris, įleista oro, o atvykusi liftų avarinė tarnyba atidarė liftą išlaisvino žmones.
Dar vienas panašus įvykis Kaune užfiksuotras 47 min. po vidurnakčio.
Gautas vyriškio pranešimas, kad jis užstrigo prekybos centro „Akropolis“ krovininiame lifte. Su apsaugos darbuotojais liftas perkrautas, žmogus nusileido į pirmą aukštą ir išlipo.
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