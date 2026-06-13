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Baisi nelaimė Vilniuje: naktį per avariją žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis

2026 m. birželio 13 d. 07:05
Ingrida Steniulienė
Naktį Vilniaus centre žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis, jį kliudė ir galimai mirtinai sužalojo du automobiliai.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, tragiška eismo nelaimė įvyko apie 4.35 val. Šeimyniškių gatvėje.
Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas užsienio piliečio, partrenkė į kelio važiuojamąją dalį staiga elektriniu dviračiu įvažiavusį nepilnametį (g. 2010 m.). 
Kelio važiuojamojoje dalyje ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačia kryptimi važiavęs automobilis „Toyota Corolla“. 
Per eismo įvykį žuvo dviratininkas. 
Automobilių vairuotojai buvo blaivūs. 
vairuotojaiToyotaVilnius
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