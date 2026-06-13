Baisi nelaimė Vilniuje: naktį per avariją žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis

Kaip pranešė Policijos departamentas, tragiška eismo nelaimė įvyko apie 4.35 val. Šeimyniškių gatvėje.
Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas užsienio piliečio, partrenkė į kelio važiuojamąją dalį staiga elektriniu dviračiu įvažiavusį nepilnametį (g. 2010 m.).
Kelio važiuojamojoje dalyje ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačia kryptimi važiavęs automobilis „Toyota Corolla“.
Per eismo įvykį žuvo dviratininkas.
Automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
vairuotojaiToyotaVilnius
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