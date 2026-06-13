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Anykščių rajone – traukinio ir BMW susidūrimas

2026 m. birželio 13 d. 14:42
Lrytas.lt
Anykščių rajone automobilis BMW pervažoje susidūrė su siauruoju geležinkeliu riedėjusiu traukinuku. 
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Kaip skelbia portalas „anyksta.lt“, vėl nuskriaustas traukinukas, o avarija įvyko ties Pagojės pervaža.
Šeštadienio, birželio 13-osios rytą automobilis BMW vairuotojas nepastebėjo traukinuko ir pervažoje tiesiog po juo palindo. Panašu, kad smūgis nebuvo stiprus, traukinukas liko ant bėgių ir kol sustojo dar gerokai į pievą nusitempė automobilį.
„Anyksta.lt“ priminė, kad Prieš Naujuosius metus toje pačioje Pagojės pervažoje „Audi“ vairuotojas nepastebėjo šventinėmis girliandomis išpuošto traukinuko ir trenkėsi į jį.
siaurasis geležinkelistraukinukasBMW
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