Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas pranešė, kad apie nelaimę Kauno gatvėje, ties 36-uoju namu pranešta 14 val. 3 min.
Automobilis „Ford Fiesta“ kliudė 15 metų moksleivę. Pasak liudininkų, ji buvo praradusi sąmonę. Tikslesnių duomenų apie patirtus sužalojimus policijos pareigūnai dar neturėjo.
Medikų pagalbos prireikė ir maždaug 30 metų automobilio vairuotojai, kurią galimai ištiko nervinis priepuolis.
Įvtkio vietoje dirbantys policijos pareigūnai net negalėjo su ja susikalbėti ir išsiaiškinti įvykio aplinkybių.
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