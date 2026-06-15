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Ant remontuojamo tilto Panevėžyje į automobilį trenkėsi motoroleris – nusidriekė spūstys

2026 m. birželio 15 d. 17:47
Lrytas.lt
Dėl avarijos Panevėžyje pirmadienio pavakare nusidriekė didžiulės spūstys. Policija vairuotojams patarė rinktis kitus kelius.
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„Panevėžyje, Nemuno g., ant remontuojamo tilto, dėl eismo įvykio susidarė spūstis. Prašome, pagal galimybę, rinktis kitą kelią“, - pirmadienio pavakare socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Panevėžio apskrities VPK.
Socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Mentai PNVŽ“ taip pat pranešė apie didžiules spūstis greta remontuojamo tilto.
Pasak tos pačios grupės vartotojų, ant tilto motoroleris trenkėsi į lengvojo automobilio galą. Pasak mačiusių avariją, medikai vieną žmogų į savo automobilį įsikėlė paguldę ant neštuvų.
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Iš socialiniame tinkle paviešįintos nuotraukos matyti, kad įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos medikai.
Įvykis tiriamas.
avarijaPanevėžysmotoroleris
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