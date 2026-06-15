Gelbėjimo operacija Šalčininkuose: iš upėje apsivertusio automobilio ištrauktas žmogus

Kaip praneša Bendrasis pagalbos centras, birželio 15 d. apie 14 val. 58 min. gautas pranešimas apie tai, kad Šalčininkuose, Krantinės g. ir Kovo 11 – osios g. sankirtoje upėje apsivertęs automobilis.
Atvykus ugniagesiams, iš automobilio iškeltas sąmoningas vyriškis ir perduotas medikams.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiai, gavę pranešimą apie nelaimę, reagavo žaibiškai. Gavę pranešimą apei įvykį maždaug 14 val. 59 min., gelbėtojai po 7 minučių jau buvo įvykio vietoje.
Traukdami automobilyje buvusį vyrą, gelbėtojai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą.
Įvykis tiriamas.
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