Mažeikių policija prašo skubios pagalbos: išėjęs išnešti šiukšlių mįslingai dingo 12-metis

Požymiai: apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, sveria apie 50 kg, šviesiai rudų plaukų, trumpo kirpimo, žydrų akių. Išskirtinių bruožų ant kūno neturi.
Dingimo metu vilkėjo rusvai žalsvos spalvos kelnes su kareiviškais elementais, avėjo juodos spalvos sportinius batus, dėvėjo salotinės spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius. Taip pat galėjo vilkėti kareiviškos spalvos megztinį su gobtuvu, velkamą per galvą.
Jei pastebėjote berniuką ar žinote jo buvimo vietą, prašome nedelsiant skambinti policijos budėtojams tel. +370 700 63702 arba skubios pagalbos telefonu 112.
paieškanepilnametisdingęs vaikinas
Rodyti daugiau žymių