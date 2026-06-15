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Mažeikių policija prašo skubios pagalbos: išėjęs išnešti šiukšlių mįslingai dingo 12-metis

2026 m. birželio 15 d. 16:11
Telšių apskrities VPK
Birželio 14 d. apie 11 val. iš namų, esančių Mažeikiuose, Sodų skg., išėjo išnešti šiukšlių ir dingo Laurynas Purmalis (gim. 2014 m.). Berniukas su savimi neturėjo mobiliojo ryšio telefono – jis buvo paliktas namuose, taip pat neturėjo pinigų.
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Požymiai: apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, sveria apie 50 kg, šviesiai rudų plaukų, trumpo kirpimo, žydrų akių. Išskirtinių bruožų ant kūno neturi.
Dingimo metu vilkėjo rusvai žalsvos spalvos kelnes su kareiviškais elementais, avėjo juodos spalvos sportinius batus, dėvėjo salotinės spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius. Taip pat galėjo vilkėti kareiviškos spalvos megztinį su gobtuvu, velkamą per galvą.
Jei pastebėjote berniuką ar žinote jo buvimo vietą, prašome nedelsiant skambinti policijos budėtojams tel. +370 700 63702 arba skubios pagalbos telefonu 112.
paieškanepilnametisdingęs vaikinas
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