Savaitgalio gaisrai: išgelbėtas žmogus, gesintos pirtys ir kiti statiniai

Penktadienį, 14.51 val., Vilniuje, Gelvonų gatvėje, gaisras kilo daugiabutyje: buto, esančio penktajame aukšte, vonios patalpoje degė medinis vonios karkasas.
Iš buto su policijos pagalba išvestas vyras ir išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu kambaryje apdegė lova, palangė, namų apyvokos daiktai, aprūko vonia.
Pirminiais duomenimis, bute autonominio dūmų detektoriaus nebuvo.
Riešės gimnazijoje kilo gaisras, evakuota 1 600 mokinių: vaizdai iš įvykio vietos
Šeštadienį, 03.15 val., Pakruojo rajone, Guostagalio seniūnijoje, Guostagalio kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, degė medinio namo siena. Ugniagesiai į lauką išvedė namo gyventoją, žmogus nenukentėjo.
Gaisro metu išdegė apie 3 kv. m sienos ir apie 5 kv. m grindų, išdužo trys plastikiniai langai, aprūko namo vidus, nuardyta apie 10 kv. m sienų ir apie 30 kv. m lubų. Autonominis dūmų detektorius, pirminiais duomenimis, name neįrengtas.
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Penktadienį, 20.20 val., Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, Stoties gatvėje, UAB „Paraffin Wax“ degė metalinės parafino talpos apšiltinimo medžiaga. Gaisro metu apdegė ir išardyta 25 kv. m talpos apšiltinimo medžiagos.
20.55 val., Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, sodų bendrijoje „Tolupis“, degė sodo namas. Gaisro metu išdegė mansarda, sudegė baldai, apdegė sienos ir lubos, sudegė ir nuardyta 40 kv. m stogo dangos. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
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Šeštadienį, 00.47 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, prekybos centro „Akropolis“ krovininiame lifte užstrigo žmogus. Ugniagesiai gelbėtojai kartu su prekybos centro apsaugos darbuotojais perkrovė elektros tiekimą liftui, liftas nusileido į pirmąjį aukštą ir žmogus išlipo.
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Sekmadienį, 09.15 val., ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo katiną, kuris Vilniuje, Lobio gatvėje, įkrito į tuščią lietaus šulinį. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, iš maždaug 2,5 m gylio šulinio iškėlė katiną ir perdavė jį pranešėjai.
16.17 val. pranešta, kad Šilutėje, Uosto gatvėje, Šyšos upėje rastas vyriškos lyties skenduolis. Panaudoję parankines priemones, ugniagesiai gelbėtojai iš upės ištraukė vyriškos lyties skenduolį ir perdavė jį policijos pareigūnams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
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