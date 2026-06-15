Lietuvos dienaNelaimės

Tragedija Šilutėje: rastas jauno vyro kūnas

2026 m. birželio 15 d. 07:28
Šilutėje, Šyšos upėje, rastas vyro lavonas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio pavakare, apie 16.18 val., rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 30–40 metų amžiaus vyriškio kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Policijos departamentasŠilutėNelaimė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.