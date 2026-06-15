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Žaibiška ugniagesio reakcija ir profesionalumas: Klaipėdoje išgelbėta į bėdą patekusio vyro gyvybė

2026 m. birželio 15 d. 12:49
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos skyrininkas, vyresnysis puskarininkis Arūnas Valiūnas, profesionalumo ir žaibiškos reakcija dėka išgelbėjo žmogaus gyvybę.
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Laisvu nuo tarnybos metu ugniagesys Arūnas dirba Klaipėdoje, Kretingos gatvėje esančioje degalinėje „Trevena“. Būtent čia jo pamainos metu apimta panikos įbėgo nepilnametė mergaitė.
Ji paprašė pagalbos savo patėviui, kuris veždamas vaikus į mokyklą automobilyje netikėtai prarado sąmonę.
Bendrojo pagalbos centro operatorius mergaitei nurodė skubiai ieškoti netoliese esančių žmonių, galinčių suteikti pirmąją pagalbą.

Didvyriškas ugniagesio poelgis: nė akimirkos nedvejojo ir išgelbėjo gyvybę automobilyje sąmonę praradusiam vyrui

Arūnas nedelsdamas nubėgo prie automobilio, tačiau situaciją komplikavo tai, kad bandant iškelti nukentėjusįjį, transporto priemonė staiga pradėjo riedėti.
Pareigūnas operatyviai sustabdė automobilį ir, padedamas kito įvykio vietoje buvusio asmens, saugiai ištraukė vyrą.
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Įvertinęs kritinę būklę, Arūnas pradėjo žmogaus gaivinimą. Kartu buvęs praeivis padėjo palaikyti nukentėjusįjį ir atlaisvinti kvėpavimo takus.
Vyrai gaivinimą nenutrūkstamai tęsė apie 10 minučių, kol atvyko greitosios medicinos pagalbos brigada.
Medikai perėmė kovą už gyvybę, kuri iš viso truko apie pusvalandį.
Dėl laiku ir profesionaliai pradėtų pirmosios pagalbos veiksmų pavyko laimėti brangiausias minutes ir vyro gyvybė buvo išgelbėta.
Dalijamės ir vaizdo medžiaga iš degalinės kamerų. Nors įrašo kokybė prasta, jame užfiksuotos dramatiškos minutės ir operatyvus vyrų darbas.
Nuoširdžiai dėkojame Arūnui Valiūnui už jo drąsą ir atsakomybę, kuri dar kartą įrodo, kad ugniagesys gelbėtojas savo pareigą vykdo ne tik tarnybos metu.
Taip pat didelis ačiū kartu nelaimėje padėjusiam piliečiui už neabejingumą.
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