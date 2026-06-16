Klaipėdos, Širvintų, Molėtų ir Zarasų rajonuose nuo kelio į griovius nulėkė keturi automobiliai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, 9.16 val. pranešta, kad Klaipėdos rajone, A1 kelyje, Vėžaičių miestelyje, automobilis „BMW X3“ nuvažiavo nuo kelio. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, automobilis buvo nuvažiavęs į griovį, ratai apsemti vandens.
Automobilio viduje buvo neprispausta moteris, kuri ugniagesių gelbėtojų ištraukta per automobilio stoglangį ir perduota medikams.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.
Vaizdai iš įvykio vietos: elektrinį motociklą vairavusi 18-metė susidūrė su nedideliu sunkvežimiu
Anot PAGD, 11.33 val. gautas pranešimas, kad Širvintų rajone, Pažydės kaime, automobilis nulėkė nuo kelio.
Paaiškėjo, kad nuo kelio nulėkė ir griovyje apsivertė sunkvežimis „Scania Gryphus“ su puspriekabe. Žmogus iš sunkvežimio ištrauktas iki ugniagesių atvykimo, apžiūrėtas medikų.
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Atjungtas transporto priemonės akumuliatorius, išvalytas ant kelio išsiliejęs hidraulinis skystis. Iš nesandarios sunkvežimio hidraulinės sistemos hidraulinis skystis (30 l) buvo perpiltas į kanistrus. Sutvarkyta važiuojamoji kelio dalis.
PAGD duomenimis, 13.22 val. pranešta, kad Molėtų rajone, Martyniškių kaime, Vilniaus gatvėje, įvyko avarija.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad susidūrė sunkvežimis „Scania“ su priekaba ir lengvasis automobilis „Jeep Cherokee“. Pastarasis buvo apvirtęs griovyje, sąmoninga automobilio vairuotoja išvežta į Vilniaus Lazdynų ligoninę.
Sunkvežimiui atjungtas akumuliatorius, vairuotojas nenukentėjo.
Nuplauti išsilieję transporto priemonių tepalai.
Dar vienas eismo įvykis fiksuotas Zarasų rajone.
Anot ugniagesių, 15.08 val. pranešta, kad Turmanto seniūnijoje, Gasiuliškės kaime, apvirto ir griovyje atsidūrė automobilis „Renault Megane“. Automobilio vairuotojas (gim. 1969 m.), kuriam nustatytas 2,24 prom. girtumas, išvežtas į Visagino ligoninę apžiūrai, keleivė (gim. 1964 m.) išvežta į Utenos ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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