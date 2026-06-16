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Mįslingomis aplinkybėmis dingo savaitgalį iš Ignalinos į Latviją motociklu išvykęs vyras

2026 m. birželio 16 d. 13:26
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose ėmė plisti informacija apie savaitgalį iš Ignalinos į Latviją motociklu išvykusį ir be žinios dingusį vyrą.
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Pagalbos kreipėsi dingusiojo artimieji.
„Dingo Ramūnas Maniušis. Gimimo data: 1978–05–12 (48 m.). 2026–06–12 apie 15:00 val. išvyko iš Ignalinos.
Paskutinė žinoma vieta: Lietuvos–Latvijos pasienis, Daugpilio kryptimi (planavo vykti į Jūrmalos pusę).

Atskleidė, kaip vyko paramediko M. Sadausko paieška: „Nebuvo taip paprasta“

Apranga: tamsiai pilka motociklininko striukė, tamsiai pilkos kelnės, juodas šalmas.
Transportas: KTM 1190 Adventure (2014 m.), juodos/oranžinės spalvos Valstybinis numeris: 021 KR/
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Jei turite bet kokios informacijos, prašome nedelsiant susisiekti: Juratė: +370 610 63069, Dangiras: +370 688 85201.
Prašome pasidalinti. Bet kokia informacija gali būti svarbi“, – prašo šį pranešimą socialiniuose tinkluose išplatinę dingusiojo artimieji.
Artimieji dėl R. Maniušio dingimo kreipėsi ir į policiją.
Gavus artimųjų pranešimą Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai antradienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl be žinios dingusio asmens paieškos.
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