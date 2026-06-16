Nuo autostrados BMW nulėkė į griovį: nukentėjusią moterį teko iškelti pro stoglangį

Apie 9 val. 16 min. avarija įvyko pagrindinio Lietuvos magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 285 kilometre.
Pajūrio link važiavęs lengvasis automobilis nesuvaldytas ties Vėžaičių miesteliu. Į avarijos vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai rado nuo kelio nuvažiavusį BMW X3. Pasak policininkų, mašina apsivertė.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, BMW X3 nesuvaldė 27 metų vairuotojas.
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Automobilio viduje liko 30 metų keleivė, kuri nebuvo prispausta. Jauną moterį ugniagesiai gelbėtojai ištraukė pro BMW X3 stoglangį.
Dėl patirtų sužalojimų keleivė perduota greitosios medicininės pagalbos tarnybos brigadai.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.