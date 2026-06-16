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Nuo autostrados BMW nulėkė į griovį: nukentėjusią moterį teko iškelti pro stoglangį

2026 m. birželio 16 d. 17:38
Darius Čiužauskas
Klaipėdos rajone įvyko avarija, kurioje medikų ir gelbėtojų pagalbos prireikė magistralėje nesuvaldyto miesto visureigio keleivei. Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pranešimą apie eismo įvykį gavo pirmadienio (birželio 15 d.) rytą.
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Apie 9 val. 16 min. avarija įvyko pagrindinio Lietuvos magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 285 kilometre.
Pajūrio link važiavęs lengvasis automobilis nesuvaldytas ties Vėžaičių miesteliu. Į avarijos vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai rado nuo kelio nuvažiavusį BMW X3. Pasak policininkų, mašina apsivertė.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, BMW X3 nesuvaldė 27 metų vairuotojas.
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Dėl patirtų sužalojimų keleivė perduota greitosios medicininės pagalbos tarnybos brigadai.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.
BMW avarijaugniagesiaiKlaipėdos rajonas

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