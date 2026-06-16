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Skuode daugiabučio laiptinėje rastas vyro lavonas
2026 m. birželio 16 d. 09:25
Skuode daugiabučio laiptinėje pirmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.23 val. Skuode, Algirdo gatvėje, daugiabučio laiptinėje, rastas mirusio vyro (gim. 1961 m.) kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Skuodas
kūnas
Policija
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