Policijai apie šia nelaimę buvo pranešta 9 val 19 min.
Pranešėjas nurodė, kad važiuojant Justiniškių kryptimi susidūrė šeši automobiliai, o vienas iš jų net užvažiavo ant kito automobilio. Pranešėjas negalėjo nurodyti, ar yra sužalotų bei avariją patyrusiuose automobiliuose prispaustų žmonių.
Netrukus buvo gautas dar vienas pranešimas. Kitas pranešėjas nurodė, kad susidūrę automobiliai trukdo eismui, prie avarijos vietos nėra padėto perspėjimo ženklo ir gali įvykti dar viena nelaimė.
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Į įvykio vietą buvo pasiųsti medikai, policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai.
Jiems atvykus paaiškėjo, kad kelyje susidūrė septyni automobiliai, tačiau prispaustų žmonių juose nebuvo.
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Policija ėmė reguliuoti eismą ir aiškintis įvykio aplinkybes.
Dėl avarijos ėmė formuotis eismo spūstys.
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