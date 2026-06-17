Apie dviejų automobilių susidūrimą Ozo g. policijai birželio 17 d. pranešta apie 21 val. 38 min. Netrukus į įvykio vietą atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad susidūrė automobiliai „Porsche“ ir „Toyota Prius“.
Nuo smūgio „Toyota Prius“ apsisuko ir nuskriejo nuo kelio. Tuo tarpu „Porsche“ liko stovėti gatvės viduryje.
Nors iš pradžių buvo pranešta, kad įvykio vietoje nei ugniagesių, nei greitosios pagalbos medikų nereikia, netrukus gelbėtojai vis dėlto atvažiavo.
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Po kiek laiko į įvykio vietą buvo iškviesti ir greitosios pagalbos medikai.
Įvykis tiriamas.