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Kauno senamiestyje „Opel“ nutrenkė paspirtuku važiavusį 16-metį: „Paspirtukininkas gulėjo kraujo klane“ (1)

2026 m. birželio 17 d. 15:41
Lrytas.lt
Kauno policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet lengvasis automobilis „Opel“ partrenkė per perėją paspirtuku važiavusį 16-metį. Nepilnametis atsidūrė ligoninėje.
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Apie įvykį greta Kauno pilies trečiadienį redakciją informavo liudininkai. Pasak jų, po avarijos į įvykio vietą atskubėjo du greitosios pagalbos ekipažai, keli policijos automobiliai.
„Automobilį vairavo vyresnio amžiaus žmogus, o paspirtukininkas gulėjo kraujo klane. Paskui jį medikai įkėlė į greitosios pagalbos automobilį“, - vaizdą įvykio vietoje atpasakojo avarijos liudininkai.
Kauno apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie avariją A. Jakšto g. birželio 17 d. gautas apie 14 val. 25 min. Buvo pranešta, kad automobilis kliudė paspirtukininką.
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Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad automobilis „Opel“, vairuojamas vyro (gim. 1949 m.), partrenkė paspirtuku per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją važiavusį 16-metį.
Dėl patirtų sužalojimų nepilnametis išvežtas į ligoninę.
Pasak policijos, automobilio vairuotojas buvo blaivus.
Įvykis tiriamas.
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