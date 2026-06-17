Kelyje nuo Kauno link Vilniaus – masinė avarija: sutriko eismas

„Klebonfiesta“ kokios 6 mašinos nuo Klaipėdos į Vilnių“, – 16 val. 14 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje rašė vienas vairuotojas.
Kiek vėliau, 16 val. 50 min. grupėje nuotrauka pasidalijusi kaunietė papildė, kad netoli prekybos centro „Mega“, vykstant link Vilniaus susidūrė 4 ar daugiau automobilių.
„Lyg policija reguliuoja, bet kamštis iš visų pusių“, – rašė moteris.
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Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patikslino, jog avarijos metu viso susidūrė 6 automobiliai.
„Tai techninis eismo įvykis, vairuotojai blaivūs, niekas nenukentėjo, bus pildomos deklaracijos“, – komentavo pareigūnas.
Pranešimas apie eismo įvykį šioje vietoje gautas 16 val. 09 min. Pasiteiravus, kokia eismo situacija šiuo metu, Kauno policijos atstovas nurodė, kad laisvos dvi eismo juostos iš trijų.
Navigacijos programos „Waze“ 16 val. 30 min. duomenimis, Islandijos plente ties A. Meškinio (Kleboniškio) tiltu susiformavo 1,4 kilometrus siekianti eismo spūstis.