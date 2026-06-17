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Laiku iškviesti ugniagesiai užkirto kelią baisiai nelaimei Vilniaus daugiabutyje

2026 m. birželio 17 d. 15:14
Lrytas.lt
Vilniuje laiku pastebėjus gaisrą daugiabutyje, atskubėję ugniagesiai sutramdė plisti bepradedančią liepsną ir taip užkirto kelią baisiai nelaimei.
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Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, birželio 17 d. apie 13 val. 28 min. gautas pranešimas, kad Vilniuje, Paribio g., penkių aukštų gyvenamajame name dega butas antrame aukšte.
Į gaisro vietą ugniagesiai nuskubėjo dviem autocisternomis ir autokopėčiomis. 
Informacija pasitvirtinio, ugnis siautėjo antro aukšto bute. Degimas buvo kambaryje.
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Laiku pastebėjus gaisrą, ugniagesiai spėjo jį sutramdyti dar iki liepsnai išplintans. Apie 14 val. 04 min. gaisras buvo likviduotas. Apdegė 25 kvadratinių metrų kambaryje buvę daiktai, aprūko kiti kambariai ir laiptinė.
Gesinant gaisrą iš vieno greta esančio buto buvo evakuota 3 žmonių šeima.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai

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