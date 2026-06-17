Per avariją Kretingoje vienas automobilis apsivertė

Pirmasis apie avariją socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Reidas TV“.
„Kretinga. Net važiuojant pagrindiniu keliu reikia žvalgytis. „Honda“ nepraleido „Caddy“. Visi sveiki. Palangos pl. – Pasieniečių g.“, - paskelbė „Reidas TV“ ir paviešino kelias avarijos nuotraukas.
Nors „Reidas TV“ skelbia, kad per avariją niekas nenukentėjo, portalas „Delfi“ informuoja, kad vienas žmogus perduotas medikams.
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„Delfi“ taip pat skelbia, kad į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai, bet jie tik atjungė automobilių akumuliatorius ir ir surinko nuolaužas bei išsiliejusius tepalus.
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