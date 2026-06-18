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Iš namų motociklu išvažiavęs ir dingęs Ignalinos r. gyventojas rastas negyvas Latvijoje

2026 m. birželio 18 d. 08:44
Lrytas.lt
Latvijoje rastas jau kelias dienas ieškotas Ignalinos r. gyventojas, kuris iš namų išvažiavo motociklu ir dingo. Vyras rastas miręs.
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Apie liūdną paieškos pabaigą pranešė Utenos apskrities VPK.
„Ieškomas vyras, kuris birželio 12 d. iš namų Ignalinos rajone motociklu išvyko į Latvijos Respubliką ir dingo be žinios, rastas miręs šalia kelio Latvijos Respublikoje. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Dėl šio įvykio Latvijos Respublikoje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariate taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas“, – ketvirtadienio rytą informavo Utenos apskrities VPK.
Kaip jau skelbė Lrytas, Ramūnas Maniušis (gim. 1978 m.) dingo iš namų motociklu išvažiavęs į Latviją. Jo artimieji kreipėsi pagalbos į policiją ir visuomenę.
„Paskutinė žinoma vieta: Lietuvos–Latvijos pasienis, Daugpilio kryptimi (planavo vykti į Jūrmalos pusę)“, – buvo skelbiama artimųjų pagalbos prašyme.
mirė vyrasmotociklininkasLatvija

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