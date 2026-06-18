Iš namų motociklu išvažiavęs ir dingęs Ignalinos r. gyventojas rastas negyvas Latvijoje

Apie liūdną paieškos pabaigą pranešė Utenos apskrities VPK.
„Ieškomas vyras, kuris birželio 12 d. iš namų Ignalinos rajone motociklu išvyko į Latvijos Respubliką ir dingo be žinios, rastas miręs šalia kelio Latvijos Respublikoje. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Dėl šio įvykio Latvijos Respublikoje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Utenos apskrities VPK Ignalinos rajono policijos komisariate taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas“, – ketvirtadienio rytą informavo Utenos apskrities VPK.
Kaip jau skelbė Lrytas, Ramūnas Maniušis (gim. 1978 m.) dingo iš namų motociklu išvažiavęs į Latviją. Jo artimieji kreipėsi pagalbos į policiją ir visuomenę.
„Paskutinė žinoma vieta: Lietuvos–Latvijos pasienis, Daugpilio kryptimi (planavo vykti į Jūrmalos pusę)“, – buvo skelbiama artimųjų pagalbos prašyme.