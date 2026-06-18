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Kaune partrenktas paspirtuku važiavęs nepilnametis: prireikė medikų

2026 m. birželio 18 d. 19:18
Ketvirtadienio pavakarę Kaune partrenktas paspirtuku per dviračių ir mikrojudumo priemonių perėją važiavęs nepilnametis.
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„Savanorių pr. / Kanklių g. perėja“, – 17.41 val. „Kas vyksta Kaune“ informavo nuotrauka pasidalijęs grupės narys.
Nuotraukoje matyti ties perėja gulintis paspirtukas.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis patvirtino, kad minimoje vietoje buvo partrenktas paspirtuku važiavęs nepilnametis.
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„Pranešimas apie įvykį gautas 16.45 val., kad automobilis kliudė nepilnametį paspirtukininką“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė budintis pareigūnas.
Dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į Kauno klinikas.
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