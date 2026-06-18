Lietuvių kelionė nutrūko Lenkijos greitkelyje greta Lomžos – po smūgio į kraną automobilis smarkiai sumaitotas

Kaip praneša portalas mylomza.pl, birželio 18 d. apie 9 val. 09 min. vietos laiku(Lietuvoje buvo 10 val. 09 min.) Lomžos ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą apie automobilių susidūrimą, įvykusį S61 greitkelio 45-ajame kilometre. Pirminiais duomenimis, lengvasis automobilis „Volkswagen“ su Lietuviškais valstybiniais numeriais rėžėsi į krano galą.
Po avarijos eismas Elko (lietuviškas pavadinimas yra Lukas), Seinų, o tuo pačiu ir Lietuvos sienos link, kuriam laikui buvo užblokuotas.
Pranešama, kad per avariją niekas nenukentėjo. Tačiau lietuvių automobilis smarkiai suniokotas, juo tęsti kelionės žmonės nebegalėjo.