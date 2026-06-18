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Viešbučio svečias į registratūrą nenulipo: kambaryje išvydo kraupų vaizdą

2026 m. birželio 18 d. 10:29
Darius Čiužauskas
Viename pajūrio viešbutyje laikinai apsistojęs brandaus amžiaus vyras iš jo pats neišsiregistravo. Netikėta žmogaus mirtis trečiadienį (birželio 17 d.) užfiksuota Palangoje.
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Tądien apie 14 val. 31 min. policininkai ir greitosios medikai iškviesti į kurorto Kretingos gatvę.
Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino jame įsikūrusio viešbučio darbuotojai. Jie pasigedo vieno viešbučio svečio.
Po pietų darbuotojai nuėjo patikrinti kambarį, kuriame brandaus amžiaus vyras buvo apsistojęs. Viduje jie išvydo sukrečiantį vaizdą – jokių gyvybės požymių nerodantį vyrą.
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