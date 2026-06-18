Viešbučio svečias į registratūrą nenulipo: kambaryje išvydo kraupų vaizdą

Tądien apie 14 val. 31 min. policininkai ir greitosios medikai iškviesti į kurorto Kretingos gatvę.
Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino jame įsikūrusio viešbučio darbuotojai. Jie pasigedo vieno viešbučio svečio.
Po pietų darbuotojai nuėjo patikrinti kambarį, kuriame brandaus amžiaus vyras buvo apsistojęs. Viduje jie išvydo sukrečiantį vaizdą – jokių gyvybės požymių nerodantį vyrą.
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