Galingas trijų automobilių susidūrimas Vilniaus Naujamiestyje: detalės pažiro po visą sankryžą

Pranešimas apie avariją Kauno g. ir Algirdo g. sankirtoje birželio 19 d. buvo gautas apie 20 val. 03 min. Pagalbos telefonu paskambinęs liudininkas pranešė, kad čia galingai susidūrė keli automobiliai, tačiaujis iš balkono nemato ar yra sužeistų ir užspaustų žmonių.
Po šio skambučio į avarijos vietą buvo nusiųstos visos sostinės pagalbos tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Paaiškėjo, kad užspaustų ar sužeistų žmonių nėra, niekas nenukentėjo.
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Pirminiais duomenimis, susidūrė automobiliai BMW, „Audi“ ir „Volkswagen“. Vairuotojai po avarijos negalėjo, kas kaltas dėl įvykusio susidūrimo. Todėl įvykio aplinkybes pradėjo aiškintis policijos pareigūnai.
Avarija sutrikdė eismą judrioje sankryžoje, ją nuklojo duženos.
Įvykis tiriamas.
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