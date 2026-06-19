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Kaišiadorių rajone mirtis pakirto ant namo stogo triūsusį pensininką

2026 m. birželio 19 d. 08:58
Kaišiadorių rajone ketvirtadienį mirė ant namo stogo dirbęs vyras, informavo ugniagesiai.
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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos duomenimis, 15.25 val. pranešta, kad Kaišiadorių rajone, Žaslių seniūnijoje, Neveliškių kaime, Neveliškių gatvėje, 80 metų amžiaus vyras darbavosi ant privataus namo stogo, jam pasidarė bloga. Nurodyta, kad vyras nereaguoja į aplinką.
Žmogus nuo stogo buvo nukentas dar iki ugniagesių atvykimo.
Jo gaivinimą perėmė ugniagesiai ir tęsė, kol atvyko medikai.
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Atvykę medikai tęsė vyro gaivinimą, tačiau 16.06 val. konstatuota vyro (gim. 1945 m.) mirtį.
Kaišiadorių rajonasMirtisstogas
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