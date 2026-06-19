Kauno centrinio pašto pastatą apsupo tarnybos – degė palangė

Buvusius Kauno centrinio pašto rūmus apsupo keturios ugniagesių brigados, policija ir medikai.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, pirminiais duomenimis, rekonstruojamame pastate degė palangė.
Gaisras apie 14.20 val. jau buvo užgesintas. Pastate buvo atliekama žvalgyba.
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„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Kauno centrinio pašto rekonstrukcijos darbus atlieka UAB „Ekstra statyba“, laimėjusi Kultūros infrastruktūros centro (KIC) skelbtą konkursą.
Tvarkybos darbai pradėti šiemet, juos planuojama baigti iki 2027 m. liepos.
GaisrasKaunasugniagesiai
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