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Policija tebeieško dar praėjusių metų pabaigoje prapuolusios nepilnametės - prašo visuomenės pagalbos

2026 m. birželio 19 d. 10:48
Lrytas.lt
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios nepilnametės Samantos Marin Žeromskytės (gim. 2008 m.).
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2025 m. gruodžio 19 d. nepilnametė išėjo iš globos namų VšĮ „Margiaspalvis sodas“, Vilniaus r., Avižienių sen., Bajorų k., ir į juos negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Dingusios nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, tamsių iki pečių plaukų. Išeidama vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus siaurėjančius džinsus, avėjo juodus sportbačius.
Sostinės policija pakartotinai prašo pagalbos – asmenų, mačiusių šią nepilnametę ar žinančių jos buvimo vietą, ar galinčių suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Liucina Jastremskiene, tel. +370 671 80163, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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