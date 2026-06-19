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Siaubinga tragedija Šilutėje: Šyšos upėje skendo 8 m. ir 13 m. broliai – vienas išgelbėtas, kitas vaikas nuskendo

2026 m. birželio 19 d. 18:00
Lrytas.lt
Didelė nelaimė Šilutėje. Čia Šyšos upėje nuskendo 13 metų berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo atsitiktinai pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys.
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Nelaimė Šilutėje birželio 19 d. įvyko pavakare. Šyšos upėje, greta Senosios užtvankos maudėsi grupelė vaikų. Tarp jų buvo ir du broliai – 8 m. ir 13 m. Pasak liudininkų, upės vanduo po liūčių pakilęs, srovė šiuo metu stipri daug sukūrių.
Netikėtai vienam broliui pradėjus skęsti, jam į pagalbą puolė kitas – skęsti pradėjo abu.
Ant kranto buvę kiti vaikai vėliau sakė, kad bandė broliams padėti, tačiau nesugebėjo – dugnas čia staigiai neria gilyn. 
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Tuo metu kitoje pusėje pro šalį paspirtukais atsitiktinai važiavo grupelė paauglių. Vienas jų, pamatęs skęstančius vaikus, drąsiai šoko į vandenį ir perplaukęs upę į krantą spėjo ištraukti 8 metų berniuką. 
Jo 13 metų brolis nuskendo.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ugniagesiai, atvyko narai iš Klaipėdos, kurie pradėjo nuskendusio vaiko paiešką. Apie 18 val. kūnas dar nebuvo rastas.
Nelaimėtragedijanuskendo vaikas
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