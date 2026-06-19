Šokiruojantis vaizdo įrašas: greta Jiezno atstumo nesilaikęs automobilio vairuotojas nutrenkė motociklininką

Vaizdo įrašas birželio 19 d. paviešintas „Reidas TV“ paskiroje.
„Prieš Jiezną. Nutrenktas motociklas. Prieš motociklą stabdė automobilis, idant pasuktų dešinėn, motociklininkas stabdė, o iš jo galo važiavęs kablukas trenkėsi į motociklo galą. Avarijos priežastis: atstumo nesilaikymas“, - avarijos aplinkybes aprašė „Reidas TV“.
Įspėjame, kad vaizdo įraše girdėti nenorminė leksika.
Avariją užfiksavo ta pačia kryptimi važiavusio automobilio vaizdo registratorius. Smūgio momentą kamerai užstojo priešais važiuojantis autobusiukas, tačiau girdėti smūgio garsas.
Iš karto po jo matyti ant asfalto nukritęs motociklininkas, o automobilio, iš kurio filmuojama, vairuotojas riebiai nusikeikia.
Susiję straipsniai
Mikroautobusui pravažiavus avarijos vietą atsiveria pilnas vaizdas - motociklas guli ant asfalto, o motociklininkas lėtai keliasi. Jį nutrenkęs vairuotojas dar kiek pavažiavęs sustoja ir atbėgęs skęsčioja rankomis, tačiau jau atsistojęs motociklininkas nelabai leidžiasi į kalbas. Matosi, kad vyras patyrė traumą, jis šlubčiodamas lėtai eina į kelkraštį.
Vaizdo registratoriaus laikrodis užfiksavo, kad ši avarija Prienų rajone įvyko apie 16 val. 33 min.
Įvykis tiriamas.
avarijanukentėjo motociklininkasPrienų rajonas
Rodyti daugiau žymių