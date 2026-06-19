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Tragiška nelaimė Kupiškio rajone – tvenkinyje nuskendo žolę pjovęs vyras

2026 m. birželio 19 d. 08:44
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Kupiškio rajone mirtis patykojo žolę traktoriuku–žoliapjove pjovusį vyrą.
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Apie nelaimę Slavinčiškio kaime, Slavinčiškio gatvėje, pagalbos tarnyboms buvo pranešta 12 val. 16 min.
Traktoriuku-žoliapjove „Husqvarna“ žolę pjovęs vyras (gim. 1968 m.) įvažiavo į tvenkinį ir apvirtusi žoliapjovė jį prispaudė.
Į pagalbą suskubo artimieji, kurie pirmieji ėmė gaivinti iš vandens ištrauktą nelaimėlį.
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Atvykę medikai perėmė gaivinimą, tačiau jų pastangos buvo bevaisės – 12 val. 57 min. konstatuota vyro mirtis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kupiškio rajonasŽoliapjovėtvenkinys
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