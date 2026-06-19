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Vilniuje užsimušė pro daugiabučio namo langą iškritusi moteris
2026 m. birželio 19 d. 09:28
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policija gavo pranešimą apie Vilniuje prie Parko gatvėje esančio daugiabučio rastą moters kūną.
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Šis pranešimas buvo gautas 10 val. 34 min.
Įtariama, kad moteris (gim. 1962 m.) iškrito pro langą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Vilnius
kūnas
Moteris
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